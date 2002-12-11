Кабашко Николай Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабашко Николай Антонович

Кабашко Николай Антонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1911

Дата смерти

11.12.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: Рядовой Призван Илекским РВК. Рядовой. Награждён орденом Отечественной войны II степени.
Смерть
11.12.2002
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close