Кабашко Николай Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1911
Дата смерти11.12.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: Рядовой Призван Илекским РВК. Рядовой. Награждён орденом Отечественной войны II степени.
Смерть
11.12.2002
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область