Сизова (Сизова) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова (Сизова) Екатерина Андреевна

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

17.04.1931

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Около 1897 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1931

Отец: Сизов Андрей Абрамович

Мать: Сизова Анна Васильевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Дмитриевский переулок
Рождение ребёнка
14.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малышев Александр Касьянович

Мироновка, Київська область
Развод
Около 1968

Муж: Малышев Александр Касьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Александр Касьянович

Работа или профессия
Неизвестно
"Совхоз - миллионер"
Экономист
Смерть
2009
Мироновка, Київська область
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