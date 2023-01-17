Сизова (Сизова) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения17.04.1931
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1931
Отец: Сизов Андрей Абрамович
Мать: Сизова Анна Васильевна
Дмитриевский переулок
Рождение ребёнка
14.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малышев Александр Касьянович
Развод
Около 1968
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
"Совхоз - миллионер"
Экономист
Смерть
2009