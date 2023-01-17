Игнат Максимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максим Давидов
Мать: Елена Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Иосиф Игнатов
Мать ребёнка: Анна Сергеева
Рождение ребёнка
01.01.1886
Дочь: Анисья Игнатова
Мать ребёнка: Анна Сергеева
Рождение ребёнка
17.01.1888
Дочь: Фокина Ксения Игнатова
Мать ребёнка: Анна Сергеева
Рождение ребёнка
25.06.1890
Мать ребёнка: Анна Сергеева
Рождение ребёнка
02.06.1893
Дочь: Акилина Игнатова
Мать ребёнка: Анна Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Сергеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1907