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Игнат Максимов

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Место рождения

Логвиново, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1907

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максим Давидов

Мать: Елена Яковлева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Иосиф Игнатов

Мать ребёнка: Анна Сергеева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1886

Дочь: Анисья Игнатова

Мать ребёнка: Анна Сергеева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
17.01.1888

Дочь: Фокина Ксения Игнатова

Мать ребёнка: Анна Сергеева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
25.06.1890

Сын: Ситников Никифор Игнатов

Мать ребёнка: Анна Сергеева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
02.06.1893

Дочь: Акилина Игнатова

Мать ребёнка: Анна Сергеева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Сергеева

Место жительства
Неизвестно
Логвиново, город Тула, Тульская область
Смерть
Около 1907
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