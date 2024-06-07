Рычков Валерий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычков Валерий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Рычков Федор Дмитриевич

Мать: Рычкова Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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