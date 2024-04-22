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Безгодов Павел Ефремов

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

02.11.1906

Дата смерти

14.11.1906

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1906

Отец: Безгодков Ефрем Исидоров

Мать: Безгодкова Лукия Севастьянова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.2034 МК Камышевское 1906 Лл. 57 об. – 58 Р123. 02 (04) ноября. Павел Д.Ожогиной кр. Ефрем Исидоров Безгодов и зже Лукия Севастьянова, оба правосл. В: с.Камышевского кр. Иоанн Диом... Показать все
Смерть
14.11.1906
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.2034 МК Камышевское 1906 Лл. 125 об. – 126 У66. 06 (08) ноября Д.Ожогиной кр. Евфимия Исидорова Безгодова сын Павел, 1 неделя, от слабости.
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