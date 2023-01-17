Горохов (Горох) Василий Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горох Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горохова Мария Кузьминична
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно