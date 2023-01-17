Горохов (Горох) Василий Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохов (Горох) Василий Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горох Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горохова Мария Кузьминична

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Мария Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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