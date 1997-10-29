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Этингов Анатолий Леонидович

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

03.04.1940

Дата смерти

29.10.1997

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1940

Отец: Этингов Леонид

Мать: Этингов Нина Иосифовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
16.12.1960

Жена: Валентина

Иркутск
Рождение ребёнка
06.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
08.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
29.10.1997
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