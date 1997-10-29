Этингов Анатолий Леонидович
Место рождения
Дата рождения03.04.1940
Дата смерти29.10.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1940
Отец: Этингов Леонид
Мать: Этингов Нина Иосифовна
Бракосочетание
16.12.1960
Жена: Валентина
Иркутск
Рождение ребёнка
06.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
08.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина
Смерть
29.10.1997