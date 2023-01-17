Быстролётов Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстролётов Дмитрий Александрович

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Место рождения

пос. Ак-Чора, Перекопский уезд Таврической губернии

Дата рождения

03.01.1901

Дата смерти

03.05.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

пос. Ак-Чора, Перекопский уезд Таврической губернии
Место жительства
С 1901
пос. Ак-Чора, Перекопский уезд Таврической губернии
Место жительства
С 1904 по 1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1913 по 1917
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1919
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Место жительства
С 1921 по 1922
г. Константинополь, Турция
Место жительства
С 1922 по 1928
г. Прага, Чехословакия
Место жительства
С 1929
Германия
Место жительства
По 1935
г. Цюрих, Швейцария
Место жительства
С 1936 по 1939
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1948 по 1975
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.05.1975
Москва, город федерального значения Москва
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