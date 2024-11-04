Мезрина (Мезрина) Вера Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезрина (Мезрина) Вера Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1898

Дата смерти

16.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1898

Отец: Мезрин Матвей Симонович

Мать: Мезрина (Камушева) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезрин Илья Кузьмич

Рождение ребёнка
21.07.1919

Дочь: Замырова (Мезрина) Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Мезрин Илья Кузьмич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z6-NXQY?i=173&cat=745973
Рождение ребёнка
04.08.1922

Дочь: Кобелева (Мезрина) Мария

Отец ребёнка: Мезрин Илья Кузьмич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Мезрин Иван Ильич

Отец ребёнка: Мезрин Илья Кузьмич

Рождение ребёнка
14.01.1928

Дочь: Шутова (Мезрина) Нина

Отец ребёнка: Мезрин Илья Кузьмич

Рождение ребёнка
01.01.1930

Сын: Мезрин Петр Ильич

Отец ребёнка: Мезрин Илья Кузьмич

Рождение ребёнка
06.06.1933

Сын: Мезрин Петр Ильич

Отец ребёнка: Мезрин Илья Кузьмич

Рождение ребёнка
21.11.1938

Сын: Мезрин Михаил Ильич

Отец ребёнка: Мезрин Илья Кузьмич

Смерть
16.03.1987
Похороны
Неизвестно

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