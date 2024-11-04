Мезрина (Мезрина) Вера Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1898
Дата смерти16.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1898
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мезрин Илья Кузьмич
Рождение ребёнка
21.07.1919
Дочь: Замырова (Мезрина) Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Мезрин Илья Кузьмич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z6-NXQY?i=173&cat=745973
Рождение ребёнка
04.08.1922
Дочь: Кобелева (Мезрина) Мария
Отец ребёнка: Мезрин Илья Кузьмич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Мезрин Иван Ильич
Отец ребёнка: Мезрин Илья Кузьмич
Рождение ребёнка
14.01.1928
Дочь: Шутова (Мезрина) Нина
Отец ребёнка: Мезрин Илья Кузьмич
Рождение ребёнка
01.01.1930
Сын: Мезрин Петр Ильич
Отец ребёнка: Мезрин Илья Кузьмич
Рождение ребёнка
06.06.1933
Сын: Мезрин Петр Ильич
Отец ребёнка: Мезрин Илья Кузьмич
Рождение ребёнка
21.11.1938
Сын: Мезрин Михаил Ильич
Отец ребёнка: Мезрин Илья Кузьмич
Смерть
16.03.1987
Похороны
Неизвестно