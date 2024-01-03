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Белоконь Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоконь (Кривобокова) Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Белоконь Анатолий

Мать ребёнка: Белоконь (Кривобокова) Вера Григорьевна

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Белокунов Борис Михайлович

Мать ребёнка: Белоконь (Кривобокова) Вера Григорьевна

Смерть
1964

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