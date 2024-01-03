Белоконь Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Белоконь Анатолий
Мать ребёнка: Белоконь (Кривобокова) Вера Григорьевна
Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1935
Сын: Белокунов Борис Михайлович
Мать ребёнка: Белоконь (Кривобокова) Вера Григорьевна
Смерть
1964