Танич (Бояр) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танич (Бояр) Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1905

Дата смерти

05.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1905

Отец: Бояр Василий

Мать: Бояр Татьяна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Танич Владимир Феодосиевич

Отец ребёнка: Танич Феодосий

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Танич Николай Феодосиевич

Отец ребёнка: Танич Феодосий

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Танич Григорий Феодосиевич

Отец ребёнка: Танич Феодосий

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Танич Валентина Феодосиевна

Отец ребёнка: Танич Феодосий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Танич Феодосий

Смерть
05.02.1985
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