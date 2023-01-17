Танич (Бояр) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1905
Дата смерти05.02.1985
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1905
Отец: Бояр Василий
Мать: Бояр Татьяна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Танич Владимир Феодосиевич
Отец ребёнка: Танич Феодосий
Рождение ребёнка
1931
Сын: Танич Николай Феодосиевич
Отец ребёнка: Танич Феодосий
Рождение ребёнка
1940
Сын: Танич Григорий Феодосиевич
Отец ребёнка: Танич Феодосий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Танич Валентина Феодосиевна
Отец ребёнка: Танич Феодосий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Танич Феодосий
Смерть
05.02.1985