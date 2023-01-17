Васильева (Петрова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Петрова) Евдокия Петровна

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Место рождения

Уразлино, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

23.08.1795

Дата смерти

1870

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1795

Отец: Петров Иван Петрович

Мать: не указана

Уразлино, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
21.03.1823

Муж: Васильев Яков Васильевич

Двоеженец
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Васильев Яков Васильевич

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
1870
73 года
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