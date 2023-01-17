Васильева (Петрова) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения23.08.1795
Дата смерти1870
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1795
Отец: Петров Иван Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.03.1823
Двоеженец
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Васильев Яков Васильевич
Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
1870
73 года