Ольховик Анисия Власимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.?
Мать: Пищелёва Анна Петровна
Рождение ребёнка
08.11.1923
Сын: Ольховик Никандр Викентьевич
Рождение ребёнка
21.11.1929
Дочь: Ольховик Зоя Викеньтьевна
Рождение ребёнка
09.12.1935
Сын: Ольховик Николай Викеньтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ольховик Александр Викентьевич
Смерть
Неизвестно