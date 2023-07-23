Ольховик Анисия Власимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховик Анисия Власимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.?

Отец: не указан

Мать: Пищелёва Анна Петровна

Рождение ребёнка
08.11.1923

Сын: Ольховик Никандр Викентьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.11.1929

Дочь: Ольховик Зоя Викеньтьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.12.1935

Сын: Ольховик Николай Викеньтьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ольховик Александр Викентьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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