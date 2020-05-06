Гуськова (Стручкова) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.12.1966
Дата смерти06.05.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1966
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1988
Сын: Гуськов Александр Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.01.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
06.05.2020
Похороны
Неизвестно