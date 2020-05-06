Гуськова (Стручкова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуськова (Стручкова) Антонина Ивановна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.12.1966

Дата смерти

06.05.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Дети

1988 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1966

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1988

Сын: Гуськов Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
30.01.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
06.05.2020
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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