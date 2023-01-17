Добровольская Анастасия Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровольская Анастасия Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

12.11.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Сын: Добровольский Василий Андреевич

Отец ребёнка: Добровольский Андрей Гордеевич

Красный Маяк, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.05.1858 ст.

Сын: Добровольский Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Добровольский Андрей Гордеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.11.1895
Смолино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
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