Добровольская Анастасия Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти12.11.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Сын: Добровольский Василий Андреевич
Отец ребёнка: Добровольский Андрей Гордеевич
Красный Маяк, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.05.1858 ст.
Сын: Добровольский Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Добровольский Андрей Гордеевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.11.1895
Смолино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область