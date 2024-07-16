Зуев Игорь Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1984
Дочь: Зуева Анастасия Игоревна
Мать ребёнка: Зуева (Багрецова) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
01.06.1990
Сын: Зуев Роман Игоревич
Мать ребёнка: Зуева (Багрецова) Ольга Николаевна