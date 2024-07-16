Зуев Игорь Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуев Игорь Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева (Багрецова) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
18.04.1984

Дочь: Зуева Анастасия Игоревна

Мать ребёнка: Зуева (Багрецова) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
01.06.1990

Сын: Зуев Роман Игоревич

Мать ребёнка: Зуева (Багрецова) Ольга Николаевна

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