Козлов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Козлова) Мария
Мать ребёнка: Козлова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Козлова) Антонина
Мать ребёнка: Козлова Ирина
Рождение ребёнка
22.12.1910
Дочь: Магдеева (Козлова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Ирина
Смерть
Неизвестно