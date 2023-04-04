Козлов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Иван

Козлов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Козлова) Мария

Мать ребёнка: Козлова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Козлова) Антонина

Мать ребёнка: Козлова Ирина

Рождение ребёнка
22.12.1910

Дочь: Магдеева (Козлова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Ирина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.