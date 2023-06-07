Авдотья (Евдокия) Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Владимирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

До 1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Вычислено 1817 г.р.
Вычислено 1829 г.р.
Вычислено 1837 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Мирон Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Иванов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Семен Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Иванов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Сын: Афонасий Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Иванов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
До 1870
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