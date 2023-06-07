Авдотья (Евдокия) Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смертиДо 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Сын: Мирон Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Семен Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Сын: Афонасий Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
До 1870