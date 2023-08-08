Усачева (Марина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачева (Марина) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Марин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1915

Сын: Усачев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Усачев Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усачева Эмма Васильевна

Отец ребёнка: Усачев Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усачева Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Усачев Василий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачев Василий Гаврилович

Смерть
1965
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