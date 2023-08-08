Усачева (Марина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Марин Иван
Рождение ребёнка
17.10.1915
Сын: Усачев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Усачев Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усачева Эмма Васильевна
Отец ребёнка: Усачев Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усачева Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Усачев Василий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965