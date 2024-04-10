Белая (Тубай) Гелена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белый Анджей
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: (Белых) Анна
Отец ребёнка: Белый Анджей
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: (Белых) Розалия
Отец ребёнка: Белый Анджей
Рождение ребёнка
16.08.1802
Сын: Белый Гиацинт
Отец ребёнка: Белый Анджей
Рождение ребёнка
07.01.1806
Дочь: Блыш (Белая) Елзбета
Отец ребёнка: Белый Анджей
Смерть
Неизвестно