Белая (Тубай) Гелена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белая (Тубай) Гелена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белый Анджей

Место жительства
Неизвестно
Мотоши, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: (Белых) Анна

Отец ребёнка: Белый Анджей

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: (Белых) Розалия

Отец ребёнка: Белый Анджей

Рождение ребёнка
16.08.1802

Сын: Белый Гиацинт

Отец ребёнка: Белый Анджей

Рождение ребёнка
07.01.1806

Дочь: Блыш (Белая) Елзбета

Отец ребёнка: Белый Анджей

Мотоши, Свислочский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно

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