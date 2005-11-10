Lessley Harry Russell
Место рожденияGreen Ridge, Pettis, Missouri, United States
Дата рождения08.09.1906
Дата смерти14.04.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1906
Отец: Lessley William Aubrey
Мать: Lessley Pearl May
Green Ridge, Pettis, Missouri, United States
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1920
Рождение ребёнка
19.01.1930
Мать ребёнка: Lessley Ruth Hope
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Lessley Ruth Hope
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.04.1973
Paducah, McCraken Co, Kentucky
Похороны
1973
Paducah, McCracken, Kentucky, United States of America