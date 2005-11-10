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Lessley Harry Russell

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Место рождения

Green Ridge, Pettis, Missouri, United States

Дата рождения

08.09.1906

Дата смерти

14.04.1973

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1906

Отец: Lessley William Aubrey

Мать: Lessley Pearl May

Green Ridge, Pettis, Missouri, United States
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1920
Рождение ребёнка
19.01.1930

Сын: Lessley William Albert

Мать ребёнка: Lessley Ruth Hope

Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Lessley Ruth Hope

Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.04.1973
Paducah, McCraken Co, Kentucky
Похороны
1973
Paducah, McCracken, Kentucky, United States of America
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