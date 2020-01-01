Ветошкина (Минина) Анастасия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минин Савелий Денисович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Рублёва Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Ветошкин Яков Мартемьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно