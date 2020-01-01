Ветошкина (Минина) Анастасия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкина (Минина) Анастасия Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

1903 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минин Савелий Денисович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Рублёва Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Ветошкин Яков Мартемьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветошкин Яков Мартемьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветошкин Яков Мартемьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветошкин Яков Мартемьянович

Смерть
Неизвестно
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