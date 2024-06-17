Михалев Николай Евгеньевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Михалев Николай Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михалев Евгений

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михалева Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
16.08.?

Дочь: Ухановаа Мария

Мать ребёнка: Михалева Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалев Константит

Мать ребёнка: Михалева Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно

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