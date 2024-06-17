Михалев Николай Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михалев Евгений
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.?
Дочь: Ухановаа Мария
Мать ребёнка: Михалева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалев Константит
Мать ребёнка: Михалева Ольга Николаевна
Смерть
Неизвестно