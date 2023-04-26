Деревягина Ульяна Петровна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти01.11.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Горматова (Деревягина) Неонилла Прокофьевна
Отец ребёнка: Деревягин Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Горматова (Деревягина) Анна Прокофьевна
Отец ребёнка: Деревягин Прокофий Иванович
Смерть
01.11.1862