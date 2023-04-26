Деревягина Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревягина Ульяна Петровна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

01.11.1862

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деревягин Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Горматова (Деревягина) Неонилла Прокофьевна

Отец ребёнка: Деревягин Прокофий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Горматова (Деревягина) Анна Прокофьевна

Отец ребёнка: Деревягин Прокофий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.11.1862
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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