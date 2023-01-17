Шамсиниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамсиниса

Шамсиниса

avatar

Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1891

Сын: Сахабетдин Багаутдинович

Отец ребёнка: Багаутдин Мухаметшин

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Шамсинур Багаутдиновна

Отец ребёнка: Багаутдин Мухаметшин

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Фатима Багаутдиновна

Отец ребёнка: Багаутдин Мухаметшин

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close