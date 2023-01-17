Шамсиниса
Место рождения
Дата рождения1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Багаутдин Мухаметшин
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Шамсинур Багаутдиновна
Отец ребёнка: Багаутдин Мухаметшин
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Фатима Багаутдиновна
Отец ребёнка: Багаутдин Мухаметшин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно