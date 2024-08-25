Бондарев Матвей Федорович
Место рождения
Дата рождения10.08.1897
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бондарева (Снурникова) Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
25.08.1920
Мать ребёнка: Бондарева (Снурникова) Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
До 1921
Дочь: (Бондарева) Мария? Матвеевна
Мать ребёнка: Бондарева (Снурникова) Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бондарев Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Бондарева (Снурникова) Дарья Антоновна
Смерть
1983