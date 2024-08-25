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Бондарев Матвей Федорович

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Место рождения

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

10.08.1897

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1897

Отец: Бондарев Федор Фомич

Мать: Бондарева (Попова) Елена Федоровна

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Сеня Матвеевич

Мать ребёнка: Бондарева (Снурникова) Дарья Антоновна

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.08.1920

Сын: Бондарев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Бондарева (Снурникова) Дарья Антоновна

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
До 1921

Дочь: (Бондарева) Мария? Матвеевна

Мать ребёнка: Бондарева (Снурникова) Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Бондарев Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Бондарева (Снурникова) Дарья Антоновна

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1983
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

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