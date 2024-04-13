Боровкова (Бондаренко) Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Бондаренко) Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1954

Отец: Бондаренко Степан Алексеевич

Мать: Бондаренко (Бурба) Евдакия Аникеевна

Рождение ребёнка
02.08.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боровков Игорь Николаевич

Лесной, город Лесной, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.09.1984

Дочь: Полетаева (Боровкова) Евгения Игоревна

Отец ребёнка: Боровков Игорь Николаевич

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