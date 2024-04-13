Боровкова (Бондаренко) Валентина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1954
Рождение ребёнка
02.08.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боровков Игорь Николаевич
Лесной, город Лесной, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.09.1984
Дочь: Полетаева (Боровкова) Евгения Игоревна
Отец ребёнка: Боровков Игорь Николаевич