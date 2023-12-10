Тимошенко Ядвига Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1936
Отец: Супрун Яким Григорьевич
Мать: Супрун Анна Оноприевна
Рождение ребёнка
29.11.1958
Сын: Тимошенко Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Тимошенко Анатолий Терентьевич
Рождение ребёнка
29.11.1958
Сын: Тимошенко Валерий Анатольевич
Рождение ребёнка
11.12.1959
Дочь: Уланова Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Тимошенко Анатолий Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимошенко Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Тимошенко Анатолий Терентьевич