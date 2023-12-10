Тимошенко Ядвига Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошенко Ядвига Акимовна

Тимошенко Ядвига Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1936

Отец: Супрун Яким Григорьевич

Мать: Супрун Анна Оноприевна

Рождение ребёнка
29.11.1958

Сын: Тимошенко Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: Тимошенко Анатолий Терентьевич

Рождение ребёнка
29.11.1958

Сын: Тимошенко Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.12.1959

Дочь: Уланова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Тимошенко Анатолий Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимошенко Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Тимошенко Анатолий Терентьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close