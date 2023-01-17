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Корнеев Павел

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Место рождения

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

23.08.1908

Дата смерти

14.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1908

Отец: Корнеев Федор

Мать: Корнеева Варвара

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.1049 О.5 Д7515 Л.369
Рождение ребёнка
16.12.1934

Сын: Корнеев Николай

Мать ребёнка: Корнеева Пелагея

село Любчино, Калачинского района, Омской области
Военная служба
17.08.1941
Ташлинский РВК, Чкаловская обл., Ташлинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Пелагея

Смерть
14.08.1943
Полевой госпиталь ХППГ-655
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Россия, Калужская область, Ульяновский район, село Афанасово
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