Корнеев Павел
Место рождения
Дата рождения23.08.1908
Дата смерти14.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1908
Отец: Корнеев Федор
Мать: Корнеева Варвара
Ф.1049 О.5 Д7515 Л.369
Рождение ребёнка
16.12.1934
Сын: Корнеев Николай
Мать ребёнка: Корнеева Пелагея
село Любчино, Калачинского района, Омской области
Военная служба
17.08.1941
Ташлинский РВК, Чкаловская обл., Ташлинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Пелагея
Смерть
14.08.1943
Полевой госпиталь ХППГ-655
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Россия, Калужская область, Ульяновский район, село Афанасово