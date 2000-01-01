Гвоздева (Крюкова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крюков Андрей
Мать: Крюкова Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гвоздев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Гвоздев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Гвоздев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гвоздев Андрей
Отец ребёнка: Гвоздев Александр