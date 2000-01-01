Гвоздева (Крюкова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвоздева (Крюкова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крюков Андрей

Мать: Крюкова Ефимия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гвоздев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Гвоздев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Гвоздев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гвоздев Андрей

Отец ребёнка: Гвоздев Александр

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