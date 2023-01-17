Кашкина (Ежова) Александра Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашкина (Ежова) Александра Емельяновна

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Место рождения

Гурьевка, Инсарский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

29.05.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1913

Отец: Ежов Емельян

Мать: Акулина

Гурьевка, Инсарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1935

Сын: Кашкин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Кашкин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашкин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Кашкин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашкин Николай Петрович

Отец ребёнка: Кашкин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашкин Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Кашкин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Петровна

Отец ребёнка: Кашкин Пётр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашкин Пётр Владимирович

Смерть
Неизвестно
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