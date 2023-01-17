Кашкина (Ежова) Александра Емельяновна
Место рождения
Дата рождения29.05.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1913
Отец: Ежов Емельян
Мать: Акулина
Рождение ребёнка
01.01.1935
Отец ребёнка: Кашкин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кашкин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кашкин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кашкин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Петровна
Отец ребёнка: Кашкин Пётр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно