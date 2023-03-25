Левченко Матрона Косьминишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левченко Козьма Александрович
Рождение ребёнка
04.03.1909
Дочь: Ляшенко Мария Константинович
Отец ребёнка: Ляшенко Константин Кириллович
Рождение ребёнка
12.01.1911
Сын: Ляшенко Павел Константинович
Отец ребёнка: Ляшенко Константин Кириллович
Рождение ребёнка
30.11.1914
Дочь: Ляшенко Варвара Константиновна
Отец ребёнка: Ляшенко Константин Кириллович
Рождение ребёнка
05.01.1917
Дочь: Ляшенко Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Ляшенко Константин Кириллович
Смерть
Неизвестно