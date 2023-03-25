Левченко Матрона Косьминишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Матрона Косьминишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левченко Козьма Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1909

Дочь: Ляшенко Мария Константинович

Отец ребёнка: Ляшенко Константин Кириллович

Рождение ребёнка
12.01.1911

Сын: Ляшенко Павел Константинович

Отец ребёнка: Ляшенко Константин Кириллович

Рождение ребёнка
30.11.1914

Дочь: Ляшенко Варвара Константиновна

Отец ребёнка: Ляшенко Константин Кириллович

Рождение ребёнка
05.01.1917

Дочь: Ляшенко Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Ляшенко Константин Кириллович

Смерть
Неизвестно
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