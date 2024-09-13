Штонда Герасим Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1724 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штонда Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1751 ст.
Сын: Штонда Андрей Герасимович
Мать ребёнка: Штонда Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.
Мать ребёнка: Штонда Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Дочь: Штонда Матрона Герасимова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно