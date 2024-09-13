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Штонда Герасим Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1724 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724 ст.

Отец: Штонда Нестер (Нестор) Гаврилович

Мать: Штонда Евдокия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штонда Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1751 ст.

Сын: Штонда Андрей Герасимович

Мать ребёнка: Штонда Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1763 ст.

Сын: Штонда Иван Герасимович

Мать ребёнка: Штонда Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Дочь: Штонда Матрона Герасимова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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