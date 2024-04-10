Усынина (Карташова) Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усынина (Карташова) Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1944

Отец: Карташов Иван Иванович

Мать: Карташова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усынин Вальдемар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
04.12.1979

Дочь: Васильева (Усынина) Анна Вальдемаровна

Отец ребёнка: Усынин Вальдемар

Рождение ребёнка
04.06.1986

Дочь: Панфилова (Усынина) Валентина Вальдемаровна

Отец ребёнка: Усынин Вальдемар

Смерть
Неизвестно

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