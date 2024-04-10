Усынина (Карташова) Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1944
Отец: Карташов Иван Иванович
Мать: Карташова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усынин Вальдемар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
04.12.1979
Дочь: Васильева (Усынина) Анна Вальдемаровна
Отец ребёнка: Усынин Вальдемар
Рождение ребёнка
04.06.1986
Дочь: Панфилова (Усынина) Валентина Вальдемаровна
Отец ребёнка: Усынин Вальдемар
Смерть
Неизвестно