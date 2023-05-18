Ловчикова (Ефанова) Надежда Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ловчиков Пётр Павлович
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ловчиков Пётр Павлович
Рождение ребёнка
18.10.1966
Отец ребёнка: Ловчиков Пётр Павлович
Смерть
Неизвестно