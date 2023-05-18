Ловчикова (Ефанова) Надежда Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловчикова (Ефанова) Надежда Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ловчиков Пётр Павлович

Рождение ребёнка
14.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ловчиков Пётр Павлович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ловчиков Пётр Павлович

Рождение ребёнка
18.10.1966

Сын: Ловчиков Павел Петрович

Отец ребёнка: Ловчиков Пётр Павлович

Смерть
Неизвестно

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