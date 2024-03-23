Степин Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степин Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1957 г.р.

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Степин Алексей Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степина (Родичева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
09.08.1978

Сын: Степин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Степина (Родичева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1985

Сын: Степин Кирилл николаевич

Мать ребёнка: Степина (Родичева) Нина Ивановна

Смерть
1994

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