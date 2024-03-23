Степин Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Степин Алексей Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1978
Сын: Степин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Степина (Родичева) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1985
Мать ребёнка: Степина (Родичева) Нина Ивановна
Смерть
1994