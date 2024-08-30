Григоров Семён Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.06.1903
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева (Григорова) Елизавета Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова (Григорова) Марфа Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григоров Михаил Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.06.1903