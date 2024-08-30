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Григоров Семён Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.06.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григоров Василий Иванович

Мать: (Григорова) Фёкла Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева (Григорова) Елизавета Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова (Григорова) Марфа Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Михаил Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.06.1903

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