Омельчук Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельчук Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1890

Дата смерти

26.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Омельчук (Черкасская) Клавдия Ананьевна

Рождение ребёнка
22.12.1942

Сын: Омельчук Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Омельчук (Черкасская) Клавдия Ананьевна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
06.07.1945

Сын: Омельчук Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Омельчук (Черкасская) Клавдия Ананьевна

Харьков, Харківська область
Смерть
26.01.1981
Харьков, Харківська область

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