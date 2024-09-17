Омельчук Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1890
Дата смерти26.01.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1942
Сын: Омельчук Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Омельчук (Черкасская) Клавдия Ананьевна
Рождение ребёнка
06.07.1945
Мать ребёнка: Омельчук (Черкасская) Клавдия Ананьевна
Смерть
26.01.1981