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Горбунов Александр Васильевич
Горбунов Александр Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Горбунов Василий Михайлович
1925 г.р.
Мать
Горбунова (Ткаченко) Анастасия (Тася) Васильевна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЛ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Горбунов Василий Михайлович
Мать:
Горбунова Анастасия (Тася) Васильевна
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