Котова Неонилла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Неонилла Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1674 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Сын: Котов Максим Козмич

Отец ребёнка: Котов Козма Сидорович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1700

Сын: Котов Тимофей Козмич

Отец ребёнка: Котов Козма Сидорович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Козма Сидорович

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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