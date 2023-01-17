Котова Неонилла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Сын: Котов Максим Козмич
Отец ребёнка: Котов Козма Сидорович
Рождение ребёнка
1700
Сын: Котов Тимофей Козмич
Отец ребёнка: Котов Козма Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно