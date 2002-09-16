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Новикова Ольга Юрьевна
Новикова Ольга Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.09.2002
Пол
Женский
Отец
Новиков Юрий Николаевич
1977 г.р.
Мать
Новикова Светлана Валерьевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.2002
Отец:
Новиков Юрий Николаевич
Мать:
Новикова Светлана Валерьевна
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