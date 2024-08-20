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Самсонов Николай Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самсонов Леонтий Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова (Гоманкова) ?

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Самсонова) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Самсонова (Гоманкова) ?

Алдаркино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Самсонова) Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Самсонова (Гоманкова) ?

Алдаркино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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