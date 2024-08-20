Самсонов Николай Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самсонов Леонтий Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самсонова (Гоманкова) ?
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Самсонова) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Самсонова (Гоманкова) ?
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Самсонова) Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Самсонова (Гоманкова) ?
Смерть
Неизвестно