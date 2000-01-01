Файзулла Сайфулла-улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файзулла Сайфулла-улы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сайфулла Саит-улы

Мать: Башира

Смерть
Неизвестно
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