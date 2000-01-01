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Матвей Данилов

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1795 г.р.

Мать

Вычислено 1794 г.р.

Жена

Вычислено 1821 г.р.

Дети

Вычислено 1850 г.р.
Вычислено 1852 г.р.
Вычислено 1854 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819

Отец: Данил Савельев

Мать: Авдотья Фёдорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Дочь: Степанида Матвеева

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Татьяна Матвеева

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Сын: Алексей Матвеев

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Степанова

Смерть
Неизвестно
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