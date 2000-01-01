Матвей Данилов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819
Отец: Данил Савельев
Мать: Авдотья Фёдорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Дочь: Степанида Матвеева
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Татьяна Матвеева
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Сын: Алексей Матвеев
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Степанова
Смерть
Неизвестно