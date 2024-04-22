Бородин Илларион Константинович
Место рождения
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: Бородин Константин
Рождение ребёнка
03.05.1895
Сын: Бородин Петр Илларионович
Мать ребёнка: Бородина -- Дарья Кононовна
Рождение ребёнка
26.10.1901
Сын: Бородин Дмитрий Илларионович
Мать ребёнка: Бородина -- Дарья Кононовна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно