Синельникова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельникова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Ананко Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Синельников Василий

Рождение ребёнка
08.11.1951

Дочь: Епатко Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Синельников Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Синельников Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синельков Анатолий

Отец ребёнка: Синельников Василий

Смерть
1996
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