Синельникова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Ананко Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Синельников Василий
Рождение ребёнка
08.11.1951
Дочь: Епатко Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Синельников Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Синельников Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синельков Анатолий
Отец ребёнка: Синельников Василий
Смерть
1996