Анна Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Иван Орефьев
Отец ребёнка: Орефий Авдеев
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Дмитрий Орефьев
Отец ребёнка: Орефий Авдеев
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Агафья Орефьева
Отец ребёнка: Орефий Авдеев
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Акулина Арефьева
Отец ребёнка: Орефий Авдеев
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Гаврил Орефьев
Отец ребёнка: Орефий Авдеев
Рождение ребёнка
15.04.1860 ст.
Сын: Георгий Орефьев
Отец ребёнка: Орефий Авдеев
Горошково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Егор Орефьев
Отец ребёнка: Орефий Авдеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орефий Авдеев
Смерть
Неизвестно