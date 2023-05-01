Анна Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Около 1832 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1839 г.р.
Около 1854 г.р.
Около 1857 г.р.
1860 г.р.

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Иван Орефьев

Отец ребёнка: Орефий Авдеев

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Дмитрий Орефьев

Отец ребёнка: Орефий Авдеев

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Агафья Орефьева

Отец ребёнка: Орефий Авдеев

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Акулина Арефьева

Отец ребёнка: Орефий Авдеев

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Гаврил Орефьев

Отец ребёнка: Орефий Авдеев

Рождение ребёнка
15.04.1860 ст.

Сын: Георгий Орефьев

Отец ребёнка: Орефий Авдеев

Горошково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Егор Орефьев

Отец ребёнка: Орефий Авдеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орефий Авдеев

Смерть
Неизвестно
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