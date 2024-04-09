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Протопопов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Протопопов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протопопова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Протопопова (Рогачева) Венера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протопопова Виолетта Ивановна

Мать ребёнка: Протопопова (Рогачева) Венера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протопопова Снежана Ивановна

Мать ребёнка: Протопопова (Рогачева) Венера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протопопов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Протопопова (Рогачева) Венера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протопопов Федор Иванович

Мать ребёнка: Протопопова (Рогачева) Венера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протопопов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Протопопова (Рогачева) Венера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протопопова (Рогачева) Венера

Смерть
Неизвестно

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