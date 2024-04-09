Протопопов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Протопопов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протопопова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Протопопова (Рогачева) Венера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протопопова Виолетта Ивановна
Мать ребёнка: Протопопова (Рогачева) Венера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протопопова Снежана Ивановна
Мать ребёнка: Протопопова (Рогачева) Венера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протопопов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Протопопова (Рогачева) Венера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протопопов Федор Иванович
Мать ребёнка: Протопопова (Рогачева) Венера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протопопов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Протопопова (Рогачева) Венера
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно