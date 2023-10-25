Тухина Лисова Евдокия Макеева
Место рожденияПишпек город, Пишпекский уезд, Семиречинская область, Российская империя
Дата рождения01.01.1888
Дата смерти01.01.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888
Пишпек город, Пишпекский уезд, Семиречинская область, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1907
Отец ребёнка: Тухин Кузьма Тимофеевич
Пишпек 1878 г., Пишпекский уезд, Семиречинская область 29.04.1878-01.10.1924
Бракосочетание
01.01.1909
Пишпек город, Пишпекский уезд, Семиречинская область, Российская империя
Рождение ребёнка
14.03.1910
Отец ребёнка: Тухин Кузьма Тимофеевич
Пишпек 1878 г., Пишпекский уезд, Семиречинская область 29.04.1878-01.10.1924
Рождение ребёнка
01.01.1914
Отец ребёнка: Тухин Кузьма Тимофеевич
Пишпек город, Фрунзенский РВК, Киргизская АССР, Ошская область, Фрунзенский район.
Смерть
01.01.1918
Пишпек город, Пишпекский уезд, Семиречинская область, Российская империя