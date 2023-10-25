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Тухина Лисова Евдокия Макеева

Место рождения

Пишпек город, Пишпекский уезд, Семиречинская область, Российская империя

Дата рождения

01.01.1888

Дата смерти

01.01.1918

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Пишпек город, Пишпекский уезд, Семиречинская область, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1907

Сын: Тухин Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Тухин Кузьма Тимофеевич

Пишпек 1878 г., Пишпекский уезд, Семиречинская область 29.04.1878-01.10.1924
Бракосочетание
01.01.1909

Муж: Тухин Кузьма Тимофеевич

Пишпек город, Пишпекский уезд, Семиречинская область, Российская империя
Рождение ребёнка
14.03.1910

Сын: Тухин Анатолий Кузьмич

Отец ребёнка: Тухин Кузьма Тимофеевич

Пишпек 1878 г., Пишпекский уезд, Семиречинская область 29.04.1878-01.10.1924
Рождение ребёнка
01.01.1914

Сын: Тухин Владимир Кузьмич

Отец ребёнка: Тухин Кузьма Тимофеевич

Пишпек город, Фрунзенский РВК, Киргизская АССР, Ошская область, Фрунзенский район.
Смерть
01.01.1918
Пишпек город, Пишпекский уезд, Семиречинская область, Российская империя
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