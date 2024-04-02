Новоженина (Полуротова) Элина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоженина (Полуротова) Элина Алексеевна

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

10.03.1982

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1980 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.06.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новоженин Александр Юрьнвич

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.03.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новоженин Александр Юрьнвич

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоженин Александр Юрьнвич

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