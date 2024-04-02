Новоженина (Полуротова) Элина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения10.03.1982
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новоженин Александр Юрьнвич
Рождение ребёнка
23.03.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новоженин Александр Юрьнвич
Бракосочетание
Неизвестно